Si fingono poliziotti e gli chiedono di pagare la multa con la carta

Monzatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo hanno fermato, presentandosi come agenti della polizia locale in borghese, poi hanno emesso un verbale e gli hanno intimato di pagare seduta stante la multa utilizzando la carta di credito. La truffa dei finti poliziotti (dopo quella dei finti postini) sembrerebbe essere arrivata anche a Monza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fingono - poliziotti

fingono poliziotti chiedono pagareSassari: si finge poliziotto e, per una playstation, si fa pagare 2.640 euro - Un 31enne aveva visto online la console per videogiochi a un prezzo invitante: da lì erano partite minacce e una richiesta infinita di soldi ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fingono Poliziotti Chiedono Pagare