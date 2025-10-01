Si avvicinano navi israeliane cominciano a disturbare le comunicazioni | la testimonianza live dalla barca dell’Arci con la Flotilla

La Global Sumud Flotilla si avvicina sempre più a Gaza. Come testimoniano i membri dell’equipaggio a bordo della barca Karma, dell’Arci, in una live sui social, alcune barche, apparentemente israeliane, si stanno avvicinando alla missione, iniziando a “gemmare” le comunicazioni, disturbandole. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Si avvicinano navi israeliane, cominciano a disturbare le comunicazioni”: la testimonianza live dalla barca dell’Arci con la Flotilla

