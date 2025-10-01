Si arrampica su un albero per sfuggire all'attacco di una tigre | il video virale che divide gli utenti
Un video virale girato in Malesia mostra un uomo aggrappato a un albero per sfuggire all'attacco di una tigre. Il filmato ha raccolto milioni di visualizzazioni, ma gli utenti sono divisi tra chi lo considera autentico e chi, invece, una messa in scena per raccogliere visibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
