Sì alla vendita di San Siro ma è caos nelle coalizioni La Russa | Fi ha sbagliato

Il presidente del Senato boccia l’aiuto azzurro. Salvini: “Incoerenti”. Ma anche Sala perde pezzi: mancano 8 voti. Bonelli: “Fatto grave”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sì alla vendita di San Siro ma è caos nelle coalizioni. La Russa: Fi ha sbagliato

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”

Sala e la vendita di San Siro: "Conta il risultato". Nessun rimpasto in giunta ma solo spostamenti

È una lunga notte al Consiglio Comunale di Milano, quella del sì alla vendita di San Siro. A inchiodare i consiglieri ai banchi di Palazzo Marino sono i 239 emendamenti depositati sia dalla maggioranza sia dall'opposizione.

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan.