Sì alla vendita di San Siro ma è caos nelle coalizioni La Russa | Fi ha sbagliato

Il presidente del Senato boccia l’aiuto azzurro. Salvini: “Incoerenti”. Ma anche Sala perde pezzi: mancano 8 voti. Bonelli: “Fatto grave”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

s236 alla vendita di san siro ma 232 caos nelle coalizioni la russa fi ha sbagliato

Sì alla vendita di San Siro ma è caos nelle coalizioni. La Russa: Fi ha sbagliato

s236 vendita san siroSì alla vendita di San Siro ma è caos nelle coalizioni. La Russa: Fi ha sbagliato - Il presidente del Senato boccia l’aiuto azzurro. Come scrive milano.repubblica.it

s236 vendita san siroSan Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Segnala sport.sky.it

