Sì alla vendita di San Siro i Verdi | valutiamo se uscire dalla giunta

La vendita di San Siro è passata alle 3.44 di lunedì notte quando il Pd ha deciso che la discussione degli emendamenti in consiglio comunale andava chiusa. In quel momento . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sì alla vendita di San Siro, i Verdi: valutiamo se uscire dalla giunta

In questa notizia si parla di: vendita - siro

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”

Sala e la vendita di San Siro: “Conta il risultato”. Nessun rimpasto in giunta ma solo spostamenti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/sala_vendita_san_siro_giunta_pd-424881531/?ref=twhl… - X Vai su X

Il presidente del Milan esprime soddisfazione per l’approvazione della vendita di San Siro e svela i prossimi passi verso il nuovo stadio ? - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Secondo sport.sky.it

Il consiglio comunale dà il via libera alla vendita di San Siro. Inter e Milan: "Passo storico" - Nella notte si è conclusa la seduta del Consiglio comunale: approvata con 24 voti favorevoli e 20 contrari la cessione dello stadio. Lo riporta msn.com