Si aggirava in strada e metteva false multe sulle auto fermato con 142 verbali contraffatti

È quanto accaduto a Firenze dove l'intervento della polizia di stato ha smascherato un truffatore fermato con addosso ben 142 contravvenzioni fasulle, realizzate appositamente per intascare gli eventuali pagamenti dei malcapitati automobilisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aggirava - strada

LECCE. Cammina a torso nudo per strada, scatta la chiamata al 112: muore davanti ai poliziotti Un uomo di 35 anni, apparentemente in stato di alterazione, è stato notato intorno alle 17 mentre si aggirava senza maglietta in via San Lazzaro. Sul posto è interv - facebook.com Vai su Facebook

#serra san quirico, ubriaco si aggira per strada con una #pistola (a gas, ma sembra vera): bloccato dai carabinieri - X Vai su X

Si aggirava in strada e metteva false multe sulle auto, fermato con 142 verbali contraffatti - È quanto accaduto a Firenze dove l'intervento della polizia di stato ha smascherato un truffatore fermato con addosso ben 142 contravvenzioni fasulle ... Da fanpage.it