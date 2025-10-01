Si aggirava in strada e metteva false multe sulle auto fermato con 142 verbali contraffatti

È quanto accaduto a Firenze dove l'intervento della polizia di stato ha smascherato un truffatore fermato con addosso ben 142 contravvenzioni fasulle, realizzate appositamente per intascare gli eventuali pagamenti dei malcapitati automobilisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

