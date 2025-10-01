E immediato l’impatto sui mercati dello Shutdown, termine che sta ad indicare la chiusura forzata di tutti gli uffici pubblici in USA, a causa della mancata approvazione della legge di bilancio entro i termini previsti. La serrata degli uffici federali sta colpendo negativamente il biglietto verde, che fa le spese dell’incertezza provocata da questa situazione di stallo. Acquisti invece sui cosiddetti beni rifugio, in primis l’Oro e poi anche il Bitcoin, diventato nell’ultimo anno o due un altro asset “alterativo” al mercato azionario e obbligazionario in periodi di incertezza e crisi. Fermi i rendimenti dei Treasury, in attesa di capire quanto durerà la serrata degli uffici federali, mentre il dollaro perde terreno sulle principali valute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Shutdown USA fa volare Oro e Bitcoin: la rimonta dei beni rifugio