Shutdown USA fa volare Oro e Bitcoin | la rimonta dei beni rifugio
E immediato l’impatto sui mercati dello Shutdown, termine che sta ad indicare la chiusura forzata di tutti gli uffici pubblici in USA, a causa della mancata approvazione della legge di bilancio entro i termini previsti. La serrata degli uffici federali sta colpendo negativamente il biglietto verde, che fa le spese dell’incertezza provocata da questa situazione di stallo. Acquisti invece sui cosiddetti beni rifugio, in primis l’Oro e poi anche il Bitcoin, diventato nell’ultimo anno o due un altro asset “alterativo” al mercato azionario e obbligazionario in periodi di incertezza e crisi. Fermi i rendimenti dei Treasury, in attesa di capire quanto durerà la serrata degli uffici federali, mentre il dollaro perde terreno sulle principali valute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: shutdown - volare
Gli #StatiUniti si avvicinano a un nuovo, ennesimo #shutdown. Alla mezzanotte di martedì prossimo scade l’anno fiscale e, senza una legge di spesa o una misura transitoria, dal 1° ottobre il governo federale sarà costretto a chiudere gran parte delle proprie a - facebook.com Vai su Facebook
Usa, il Senato boccia la proposta repubblicana: è shutdown - Con un voto di 55 a 45, i democratici hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per mantenere aperto il governo federale ed evitare lo shutdown. Segnala tg24.sky.it
Gli Usa in shutdown, Trump minaccia licenziamenti di massa: cosa succede - Negli Stati Uniti è scattato il blocco delle attività governative non essenziali dopo la mancata approvazione della legge di spesa. Da today.it