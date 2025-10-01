Shutdown oggi in America in vigore il blocco delle attività governative | cosa succede ora

Roma, 1 ottobre 2025 – I timori della vigilia sono diventati realtà: è di nuovo shutdown in America, il primo blocco delle attività governative dal 2019, anche quello avvenuto sotto la prima presidenza Trump. Il governo degli Stati Uniti ha sospeso da oggi gran parte delle sue attività poiché le profonde divisioni partitiche hanno impedito al Congresso e alla Casa Bianca di raggiungere un accordo sul finanziamento. Quella che potrebbe essere una lunga ed estenuante situazione di stallo potrebbe portare alla perdita di migliaia di posti di lavoro federali. L'effetto shutdown si ripercuote sui mercati: Wall Street si prepara ad aprire in territorio negativo, i future sul Dow Jones perdono lo 0,38%, quelli sullo S&P 500 lo 0,50% mentre sul Nasdaq lo 0,56%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Shutdown oggi in America, in vigore il blocco delle attività governative: cosa succede ora

