Shutdown negli USA | perché il governo ha chiuso i battenti e cosa succede ora

Il governo federale degli Stati Uniti ha ufficialmente cessato le operazioni alla mezzanotte di ieri, dopo che il Congresso e la Casa Bianca non sono riusciti a raggiungere un accordo per estendere i finanziamenti federali. Si tratta del primo shutdown dal 2018, quando durante il primo mandato del presidente Donald Trump il governo rimase chiuso per 34 giorni, stabilendo il record come la più lunga interruzione nella storia americana. La paralisi è scattata quando il Senato ha respinto nelle ore precedenti la scadenza sia la proposta repubblicana che quella democratica per mantenere aperto il governo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

