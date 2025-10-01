Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown alla mezzanotte di mercoledì (le 6 in Italia), dopo che il Congresso non è riuscito a trovare un accordo sulla legge di bilancio. I senatori democratici hanno respinto la proposta dei Repubblicani che avrebbe prorogato i finanziamenti federali fino al 21 novembre, mantenendo invariati i livelli di spesa. Lo scontro, nato principalmente sulla sanità voluti dall’amministrazione Trump, ha portato alla sospensione di gran parte delle attività federali: circa 750 mila dipendenti pubblici sono stati messi in congedo forzato, senza stipendio, e molti servizi non essenziali sono stati bloccati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Shutdown negli Usa: cos’è, quando scatta e cosa comporta