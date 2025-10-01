Shrinkflation confezione e prezzo uguali ma meno quantità | A Palermo in un anno 23 segnalazioni

La birra che improvvisamente dalla bottiglia da 66 passa a quella da 62 centilitri, il detersivo per i piatti che negli ultimi anni dal flacone di un litro è stato ridotto prima a 900 millilitri e successivamente a 850. Sono alcune delle 23 segnalazioni giunte allo sportello Federconsumatori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: shrinkflation - confezione

Iglo condannata in Austria per “#shrinkflation”: meno salmone nella confezione, ma il prezzo è lo stesso. Il colosso dei surgelati (presente in Italia con il marchio Findus) è stato condannato per pratica commerciale ingannevole dopo aver ridotto il contenuto di - X Vai su X

Avete mai notato facendo la spesa che alcuni prodotti sembrano essersi “ristretti”, mantenendo però lo stesso prezzo? Si tratta della shrinkflation, una pratica commerciale usata dalle aziende che per non alzare il prezzo di una confezione di prodotto, diminuis - facebook.com Vai su Facebook

Confezioni più leggere ma prezzo uguale: l’obbligo di etichetta anti-shrinkflation slitta (di nuovo) - Obbligo di etichetta per la shrinkflation rinviato al 2026: cosa cambia per consumatori e produttori e perché l’Europa frena ... Si legge su greenme.it

Prezzo uguale ma confezione più piccola, si pensa a un’etichetta obbligatoria per avvertire i clienti - La confezione è la stessa, il prezzo che si paga è lo stesso, ma dentro c’è meno prodotto: è il fenomeno della shrinkflation, che porta un aumento di prezzo ‘nascosto’ per i clienti. Secondo fanpage.it