Shrinkflation confezione e prezzo uguali ma meno quantità | A Palermo in un anno 23 segnalazioni

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La birra che improvvisamente dalla bottiglia da 66 passa a quella da 62 centilitri, il detersivo per i piatti che negli ultimi anni dal flacone di un litro è stato ridotto prima a 900 millilitri e successivamente a 850. Sono alcune delle 23 segnalazioni giunte allo sportello Federconsumatori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: shrinkflation - confezione

Confezioni più leggere ma prezzo uguale: l’obbligo di etichetta anti-shrinkflation slitta (di nuovo) - Obbligo di etichetta per la shrinkflation rinviato al 2026: cosa cambia per consumatori e produttori e perché l’Europa frena ... Si legge su greenme.it

Prezzo uguale ma confezione più piccola, si pensa a un’etichetta obbligatoria per avvertire i clienti - La confezione è la stessa, il prezzo che si paga è lo stesso, ma dentro c’è meno prodotto: è il fenomeno della shrinkflation, che porta un aumento di prezzo ‘nascosto’ per i clienti. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Shrinkflation Confezione Prezzo Uguali