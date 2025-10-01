Shanghai Berrettini subito fuori | si arrende in due set a Mannarino

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro, n. 56 al mondo, perde al primo turno 7-5 7-6 in un'ora e 51' di gioco contro il francese. Avanti Bellucci e Nardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

shanghai berrettini subito fuori si arrende in due set a mannarino

© Gazzetta.it - Shanghai, Berrettini subito fuori: si arrende in due set a Mannarino

In questa notizia si parla di: shanghai - berrettini

A che ora Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: match non semplice contro il veterano francese

LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: esordio complesso contro il veterano francese

Shanghai, Berrettini subito fuori: si arrende in due set a Mannarino - 6 in un'ora e 51' di gioco contro il francese. Riporta msn.com

shanghai berrettini subito fuoriBerrettini subito fuori a Shanghai. Avanti Bellucci e Nardi - Si interrompe subito la corsa di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, il penultimo della stagione. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Shanghai Berrettini Subito Fuori