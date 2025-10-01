Sgominata la rete dello spaccio blitz della Polizia | 30 arresti

Gli agenti della Squadra mobile della questura di Andria (Bat) hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 30 persone accusate a vario titolo di detenzione a fini di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sgominata la rete dello spaccio, blitz della Polizia: 30 arresti

In questa notizia si parla di: sgominata - rete

Sgominata rete di spaccio di crack e cocaina in via Capinera: i nomi degli arrestati

Traffico di droga a Carovigno, sgominata rete di spaccio gestita da due coppie: i dettagli dell'operazione

Spacciavano eroina e cocaina in Bolognina e San Donato. Sgominata la rete dei pusher

Sgominata rete di spacciatori e trafficanti tra Savona e Imperia. Arresti e denunce #carabinieri #imperia #savona #sicurezza #albenga - facebook.com Vai su Facebook

Sgominata rete di spacciatori e trafficanti tra Savona e Imperia. Arresti e denunce #carabinieri #imperia #savona #sicurezza #albenga - X Vai su X

Blitz antidroga, scoperta rete di spaccio tra Campobasso e Rimini: 4 misure cautelari - Questa mattina (25 settembre) i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Campobasso hanno eseguito quattro misure cautelari – una in carcere, una agli arresti domiciliari e due ... Riporta altarimini.it

Sgominata una piazza di spaccio - Un’indagine partita dalla base della piramide del traffico di stupefacenti, cioè da un assuntore, che aveva portato a sgominare una piazza di spaccio situata in un appartamento di Porto Sant’Elpidio e ... Riporta ilrestodelcarlino.it