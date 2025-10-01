Sgarbi | Sono caduto in depressione dopo la fine della mia esperienza nel governo

Vittorio Sgarbi, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha raccontato il periodo di profonda crisi vissuto dopo le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura, avvenute nel febbraio 2024. «Sono caduto un po’ in depressione. Lo so, è inspiegabile. Il motivo me lo sono chiesto anch’io», ha confessato, collegando quel momento difficile alla «fine della mia esperienza di governo». L’ex sottosegretario ha definito quanto accaduto «un’ingiustizia assoluta», precisando che il dolore per quella vicenda «mi è pesata moltissimo e mi è stata riconosciuta da pochi». Nella stessa intervista, Sgarbi ha ricordato di aver trovato sostegno solo in « Sabino Cassese », autore di «un bell’articolo sul Corriere in mia difesa», e in « Pigi Battista », che «ha fatto notare che tenere conferenze non è certo incompatibile con il lavoro al ministero della Cultura, anzi». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sgarbi: «Sono caduto in depressione dopo la fine della mia esperienza nel governo»

In questa notizia si parla di: sgarbi - sono

Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina sono in guerra: scoppia una lite furiosa, ecco il motivo

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina replica alle accuse: «Sono rimasta molto colpita dalle menzogne per screditarmi: qualcuno pensa di trarne vantaggio»

Vittorio Sgarbi va a votare e pubblica le prime foto dopo il ricovero. “Sono più marchigiano di un marchigiano…”

“Le foto al seggio sono l’ennesima dimostrazione che mio padre ha bisogno di protezione. Non solo legale, ma soprattutto umana”. Dopo le immagini di Vittorio Sgarbi al seggio elettorale parla la figlia Evelina - facebook.com Vai su Facebook

«Le accuse di mia sorella Evelina sono completamente fuori misura. Mia sorella Evelina sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco». Alba Sgarbi, 26 anni, da Tirana, dove risiede con la madre ( - X Vai su X

Sgarbi: «Sono caduto in depressione dopo l’uscita dal governo, la mia compagna mi ha salvato e ora la sposo» - «Sono caduto un po’ in depressione» e la "vera causa" è stata «la fine della mia esperienza di governo. Lo riporta lanuovasardegna.it

Vittorio Sgarbi: «Sono caduto in depressione per la mia uscita dal governo. Ho rischiato di morire: Sabrina mi ha salvato, la sposo» - Il critico: «Ho subito un’ingiustizia assoluta, non avevo più voglia di mangiare e di vivere» ... Lo riporta msn.com