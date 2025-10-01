Sgarbi | Sono arrivato a pesare 59 chili per la depressione Sposo Sabrina Colle e a mia figlia Evelina dico che non ho soldi

Vittorio Sgarbi racconta a cuore aperto la sua battaglia contro la depressione: "Sono arrivato a 59 chili, non volevo più vivere". Il critico d'arte annuncia le nozze con Sabrina Colle a Venezia e parla nel merito della lotta a distanza con la figlia Evelina per l'interdizione: "Non so cosa voglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vittorio Sgarbi depresso dopo le dimissioni dal governo: "Meloni mai sentita. Non avevo più voglia di vivere, pesavo 59 chili" - L'ex ministro e sottosegretario ha raccontato del "silenzio" dopo l'uscita dall'esecutivo e dei problemi di salute affrontati negli ultimi mesi: "Ritengo di aver subìto un'ingiustizia assoluta.

Vittorio Sgarbi: «Sono caduto in depressione per la mia uscita dal governo. Ho rischiato di morire: Sabrina mi ha salvato, la sposo» - Il critico: «Ho subito un'ingiustizia assoluta, non avevo più voglia di mangiare e di vivere»

