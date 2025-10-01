Sgarbi | Sono arrivato a pesare 59 chili per la depressione Sposo Sabrina Colle e a mia figlia Evelina dico che non ho soldi

Vittorio Sgarbi racconta a cuore aperto la sua battaglia contro la depressione: "Sono arrivato a 59 chili, non volevo più vivere". Il critico d'arte annuncia le nozze con Sabrina Colle a Venezia e parla nel merito della lotta a distanza con la figlia Evelina per l'interdizione: "Non so cosa voglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sgarbi - sono

Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina sono in guerra: scoppia una lite furiosa, ecco il motivo

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina replica alle accuse: «Sono rimasta molto colpita dalle menzogne per screditarmi: qualcuno pensa di trarne vantaggio»

Vittorio Sgarbi va a votare e pubblica le prime foto dopo il ricovero. “Sono più marchigiano di un marchigiano…”

“Le foto al seggio sono l’ennesima dimostrazione che mio padre ha bisogno di protezione. Non solo legale, ma soprattutto umana”. Dopo le immagini di Vittorio Sgarbi al seggio elettorale parla la figlia Evelina - facebook.com Vai su Facebook

«Le accuse di mia sorella Evelina sono completamente fuori misura. Mia sorella Evelina sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco». Alba Sgarbi, 26 anni, da Tirana, dove risiede con la madre ( - X Vai su X

Vittorio Sgarbi depresso dopo le dimissioni dal governo: "Meloni mai sentita. Non avevo più voglia di vivere, pesavo 59 chili" - L'ex ministro e sottosegretario ha raccontato del "silenzio" dopo l'uscita dall'esecutivo e dei problemi di salute affrontati negli ultimi mesi: "Ritengo di aver subìto un’ingiustizia assoluta. Come scrive today.it

Vittorio Sgarbi: «Sono caduto in depressione per la mia uscita dal governo. Ho rischiato di morire: Sabrina mi ha salvato, la sposo» - Il critico: «Ho subito un’ingiustizia assoluta, non avevo più voglia di mangiare e di vivere» ... Segnala msn.com