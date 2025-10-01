Sgarbi non è mai stato così Sgarbi
"Non basta essere audaci, bisogna saper sedurre il destino". Così diceva d'Annunzio e così potrebbe essere sintetizzato l'ultimo accecante flash di mesi che Vittorio Sgarbi ha vissuto. Una stringa temporale di cui ha dato lettura differente in conversazione con il Corsera, dinanzi al quale si è mostrato come un personaggio di Dostoevskij, con il tormento .
Docente in gita con classe non visita mostra sul Rinascimento. Sgarbi: “Insegnanti incapaci, ignoranti come capre”. Imputato per diffamazione, è stato prosciolto
“Vittorio Sgarbi è stato condotto al seggio dopo un viaggio di centinaia di chilometri per il solo gusto di fotografarlo. Parliamo di un soggetto fortemente debilitato”: così la figlia del critico, Evelina
Secondo Evelina Sgarbi, il padre "non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi". L'opposizione presenta anche istanza per dichiarare lo stato di "impedimento permanente" come sindaco di Arpino, denunciando l'assenza da un anno in municipio
