“Non basta essere audaci, bisogna saper sedurre il destino“. Così diceva d’Annunzio e così potrebbe essere sintetizzato l’ultimo accecante flash di mesi che Vittorio Sgarbi ha vissuto. Una stringa temporale di cui ha dato lettura differente in conversazione con il Corsera, dinanzi al quale si è mostrato come un personaggio di Dostoevskij, con il tormento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sgarbi non è mai stato così Sgarbi