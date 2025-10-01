Sgarbi | Dopo l' uscita dal governo ho rischiato di morire tra depressione e anoressia Le rivelazioni choc

Dopo le vicende che lo hanno portato alle dimissioni da sottosegretario alla Cultura nel febbraio 2024, Sgarbi ha vissuto un periodo molto complesso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Sgarbi: "Dopo l'uscita dal governo ho rischiato di morire tra depressione e anoressia". Le rivelazioni choc

In questa notizia si parla di: sgarbi - dopo

Sgarbi prosciolto dopo l’attacco a una docente: ‘Ignoranti come capre’ non è diffamazione

Vittorio Sgarbi e i graffiti del Leoncavallo vincolati, la lezione dopo lo sfratto: «Erano come la Cappella Sistina: oggi quel posto non ha più senso»

La figlia di Sgarbi replica al padre dopo la richiesta di amministratore di sostegno: “Non cerco visibilità”

“Sgarbi dopo Sgarbi” - https://www.corriere.it/caffe-gramellini/25_settembre_30/sgarbi-dopo-sgarbi-7a88cff4-03a4-41b6-bb0f-4e1ce830dxlk.shtml?refresh_ce - facebook.com Vai su Facebook

"Sgarbi dopo Sgarbi" - https://corriere.it/caffe-gramellini/25_settembre_30/sgarbi-dopo-sgarbi-7a88cff4-03a4-41b6-bb0f-4e1ce830dxlk.shtml?refresh_ce… - X Vai su X

Vittorio Sgarbi depresso dopo le dimissioni dal governo: "Meloni mai sentita. Non avevo più voglia di vivere, pesavo 59 chili" - L'ex ministro e sottosegretario ha raccontato del "silenzio" dopo l'uscita dall'esecutivo e dei problemi di salute affrontati negli ultimi mesi: "Ritengo di aver subìto un’ingiustizia assoluta. Scrive today.it

Sgarbi: “Sono arrivato a pesare 59 chili per la depressione. Sposo Sabrina Colle e a mia figlia Evelina dico che non ho soldi” - Vittorio Sgarbi racconta a cuore aperto la sua battaglia contro la depressione: "Sono arrivato a 59 chili, non volevo più vivere" ... Scrive fanpage.it