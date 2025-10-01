Sfonda con l’auto i fittoni all’Arco d’Augusto e rischia di colpire i passanti
Rimini, 1 ottobre 2025 – In preda alla rabbia, ha sfondato con l’auto uno dei fittoni davanti all’Arco d’Augusto. Proprio in quel momento passavano di lì alcune persone: per fortuna nessuno è rimasto ferito. L’episodio è avvenuto lunedì 29 settembre intorno alle 19, protagonista un uomo al volante di una Range Roger. La scena è stata interamente ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza che ha documentato l'intera dinamica dell'incidente, in cui si vede anche una persona che insegue il veicolo durante l'accaduto. L’auto, proveniente da via XX Settembre in direzione centro storico, giunta alla rotatoria antistante l'Arco ha proseguito dritto entrando nella zona pedonale e abbattendo un pilastro in pietra posto a delimitare la zona pedonale sotto l'Arco d'Augusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sfonda - auto
