Settore Giovanile Juve super Corigliano e Del Fabro con l’Italia Under 17 | i bianconeri splendono all’esordio nelle qualificazioni degli Europei contro l’Estonia
di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Juve, reti di Corigliano e Del Fabro contro l’Estonia Under 17: esordio a valanga degli Azzurrini nella prima sfida di qualificazione agli Europei di categoria. Il resoconto del match. Inizia con col piede giusto l’avventura degli Azzurrini di Franceschini alle qualificazioni europee in Estonia. Nel primo match, proprio contro i padroni di casa, l’ Italia Under 17 ha dominato dal primo all’ultimo minuto, terminando la partita con un roboante 8-1. Quattro gol per tempo per gli azzurri, trainati per lunghi tratti dai bianconeri del Settore giovanile Juve Thomas Corigliano e Jacopo Del Fabro, autori tra l’altro di una rete a testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
