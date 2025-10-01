Settimana della moda di Parigi | da Dior Jonathan Anderson scrive la sua pagina bianca

Vanityfair.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maison di Avenue Montaigne inaugura una nuova era con Jonathan Anderson. La sua prima collezione femminile è allo stesso tempo un tributo alla storia di Dior e un invito a reinventarla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

settimana della moda di parigi da dior jonathan anderson scrive la sua pagina bianca

© Vanityfair.it - Settimana della moda di Parigi: da Dior, Jonathan Anderson scrive la sua «pagina bianca»

In questa notizia si parla di: settimana - moda

Milano Fashion Week 2025, confermate sfilate Armani e mostra alla Pinacoteca di Brera, settimana della moda intitolata a “Re Giorgio”

New York Fashion Week, 7 cose che forse non sapete della Settimana della Moda americana

Vivian Wilson, la figlia ripudiata di Elon Musk, debutta alla Settimana della Moda di New York (e manda un messaggio all'amministrazione Trump)

settimana moda parigi diorLa guida alla Parigi Fashion Week: Saint Lauren dà il via alle sfilate, grande attesa per i debutti di Dior, Balenciaga e Chanel - Da Jonathan Anderson a Dior fino a Pierpaolo Piccioli per Balenciaga: tutti i nuovi direttori creativi alla settimana della moda parigina ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

settimana moda parigi diorParis Fashion Week settembre 2025, date e calendario delle sfilate - Attesi i grandi ritorni e le novità: da Jonathan Anderson per Dior a Pierpaolo Piccioli da Balenciaga, fino a Michael Rider per Celine ... Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Moda Parigi Dior