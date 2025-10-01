La maison di Avenue Montaigne inaugura una nuova era con Jonathan Anderson. La sua prima collezione femminile è allo stesso tempo un tributo alla storia di Dior e un invito a reinventarla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Settimana della moda di Parigi: da Dior, Jonathan Anderson scrive la sua «pagina bianca»