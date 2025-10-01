Settecamini vandali danno fuoco alla tenda del bar della parrocchia
Un atto vandalico che poteva trasformarsi in tragedia. Solo grazie a un’ambulanza che passava in zona, l’incendio appiccato al bar della chiesa Santa Maria dell’Olivo a Settecamini non ha avuto conseguenze più gravi. È andato a fuoco il telone dell’attività e alcune sedie. Tuttavia, senza il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: settecamini - vandali
