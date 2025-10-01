Set LEGO D&D sorprendente che meriterebbe di essere ufficiale
Da oltre mezzo secolo, gli appassionati di Dungeons & Dragons (D&D) hanno dato vita a numerosi universi alternativi, attraverso giochi di ruolo cartacei, versioni digitali e anche creazioni in formato LEGO. La libertà creativa offerta da questa ambientazione ha stimolato l’ingegno di molti fan, che spesso hanno realizzato opere sorprendenti. Tra queste, spicca un set LEGO artigianale che riproduce fedelmente l’atmosfera del celebre gioco di ruolo, apparendo quasi come un prodotto ufficiale. questo set è stato ideato per celebrare un anniversario di d&d. una creazione dall’aspetto assolutamente autentico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: lego - sorprendente
