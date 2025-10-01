Sesso i giovani preferiscono parlarne a scuola

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - L'educazione affettiva e sessuale rappresenta un tema centrale per il benessere e la crescita delle nuove generazioni. Le possibili nuove disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico hanno riportato il tema al centro del dibattito pubblico e istituzionale. In questo contesto, i dati più recenti dell'Osservatorio Giovani e Sessualità - giunto alla sua ottava edizione e realizzato da Durex in collaborazione con Skuola.net - offrono una fotografia aggiornata dei comportamenti e delle esigenze dei giovani in materia di sessualità e prevenzione, spiegano i promotori dell'iniziativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sesso i giovani preferiscono parlarne a scuola

© Iltempo.it - Sesso, i giovani preferiscono parlarne a scuola

In questa notizia si parla di: sesso - giovani

Papa Leone XIV, ai giovani le prime parole sull’argomento sesso

Perché i giovani fanno meno sesso del solito

Non so se i giovani sono più timidi, se sono meno interessati al sesso e all’amore, ma di sicuro per loro fidanzarsi è più difficile di un tempo

sesso giovani preferiscono parlarneSesso, i giovani preferiscono parlarne a scuola - I dati dell'Osservatorio Giovani e Sessualità, realizzato da Durex in collaborazione con Skuola. Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Sesso Giovani Preferiscono Parlarne