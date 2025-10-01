serie tv in arrivo a ottobre

Marco Bullitta ne Il Mostro © Netflix Emanuela Scarpa Ottobre sarà un mese ricco di nuove offerte seriali per le piattaforme streaming ma soprattutto per Sky, che lancerà diversi titoli tra i quali la terza stagione di Petra, The Irish Affairs, Suits: LA e, infine, IT: Welcome to Derry. Quest’ultimo arriverà proprio in tempo per Halloween, mentre su Netflix faranno capolino due serie drammatiche tratte da storie vere, Il Mostro e Monster: La Storia di Ed Gein, sul serial killer che ha ispirato il personaggio di Norman Bates. Ecco tutte le serie in arrivo ad ottobre 2025 su Netflix, Disney+, AppleTV+, Paramount+, Prime Video e sui canali Sky. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

