Serie TV in arrivo a ottobre
Marco Bullitta ne Il Mostro © Netflix Emanuela Scarpa Ottobre sarà un mese ricco di nuove offerte seriali per le piattaforme streaming ma soprattutto per Sky, che lancerà diversi titoli tra i quali la terza stagione di Petra, The Irish Affairs, Suits: LA e, infine, IT: Welcome to Derry. Quest’ultimo arriverà proprio in tempo per Halloween, mentre su Netflix faranno capolino due serie drammatiche tratte da storie vere, Il Mostro e Monster: La Storia di Ed Gein, sul serial killer che ha ispirato il personaggio di Norman Bates. Ecco tutte le serie in arrivo ad ottobre 2025 su Netflix, Disney+, AppleTV+, Paramount+, Prime Video e sui canali Sky. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Le serie tv da guardare a ottobre - Tra i titoli del mese Monster: Ed Gein, Il Mostro, IT: Welcome To Derry, il ritorno di The Witcher e Nobody Wants This ... Scrive wired.it
Uscite in streaming di ottobre, le serie tv e i film più attesi del 2025 - Da Nobody Wants This 2 a Il mostro, da Prisoner a Task, ecco il calendario delle principali uscite sulle piattaforme digitali. Riporta mymovies.it