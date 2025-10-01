Serie D - Girone E | il mercato Colpo grosso del Tau | preso Iezzi
Colpo grosso del Tau che ha acquistato un giocatore di notevole esperienza: si tratta dell’esterno difensivo Roberto Iezzi, classe 1999, circa 170 presenze in "C", tutte con la blasonata maglia della Pro Vercelli. Nell’ultima stagione 33 presenze e una rete per lui con la maglia dei bianchi piemontesi. Si tratta di un rinforzo di qualità per Maraia (foto) da parte del direttore sportivo Giovanni Maneschi. Adesso Soumah, Meucci e Iezzi potrebbero diventare i tre in linea difensiva, con Cartano – che ha avuto acciacchi fisici – in grado, quindi, di recuperare al meglio. Bouah può giocare più avanti, con Lombardo, Manetti, Carli, in attesa dei recuperi di Pietro Carcani e Barsotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - girone
Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!
Juventus Next Gen, quando i bianconeri scopriranno il girone e il calendario della nuova stagione di Serie C? Svelata tutte le date
Basket serie B: anche la formula resta invariata, nonostante i due raggruppamenti ’zoppi’ da 19 squadre. Girone sud ufficiale, calendario a fine mese
Telesveva. . SERIE D | Ronchi racconta il primo mese di Fidelis: "Spogliatoio unito, girone bellissimo e che pubblico. Marquez? Meglio averlo come compagno di squadra" #fidelis #andria #sport #semprefuoriperilcalcio - facebook.com Vai su Facebook
La classifica del Girone A di Serie C al termine della settima giornata. Prossimo turno: INTER U23-Ospitaletto - X Vai su X
Serie "D» - Girone "E»: il mercato. Colpo grosso del Tau: preso Iezzi - Colpo grosso del Tau che ha acquistato un giocatore di notevole esperienza: si tratta dell’esterno difensivo Roberto Iezzi, classe ... sport.quotidiano.net scrive
Serie D girone I, il Gela piazza il colpo Mbakogu - azzurra in questa stagione di Serie D, in un girone I che sta vedendo la squadra di Cacciola ... Si legge su tuttomercato24.com