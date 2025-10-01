Serie D - Girone E | il mercato Colpo grosso del Tau | preso Iezzi

Colpo grosso del Tau che ha acquistato un giocatore di notevole esperienza: si tratta dell’esterno difensivo Roberto Iezzi, classe 1999, circa 170 presenze in "C", tutte con la blasonata maglia della Pro Vercelli. Nell’ultima stagione 33 presenze e una rete per lui con la maglia dei bianchi piemontesi. Si tratta di un rinforzo di qualità per Maraia (foto) da parte del direttore sportivo Giovanni Maneschi. Adesso Soumah, Meucci e Iezzi potrebbero diventare i tre in linea difensiva, con Cartano – che ha avuto acciacchi fisici – in grado, quindi, di recuperare al meglio. Bouah può giocare più avanti, con Lombardo, Manetti, Carli, in attesa dei recuperi di Pietro Carcani e Barsotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

