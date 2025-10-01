Serie D È un Tropical Coriano da viaggio | 5 punti conquistati in trasferta
Cinque punti raccolti in cinque gare. Con la vittoria sulla Trevigliese a rimettere a posto le cose. È un inizio di stagione più che in linea quello della matricola Tropical Coriano che nel girone D ha un solo e unico obiettivo: la salvezza il prima possibile. "Una vittoria sofferta ma fondamentale per il morale – ha detto l’allenatore della squadra di Coriano, Massimo Scardovi al termine del match in casa della Trevigliese – Dopo il rigore subito dell’1-1 la squadra non si è mai fermata. Abbiamo continuato a crederci creando occasioni importanti". Uno spirito che è piaciuto a mister Scardovi. "La nostra prima storica vittoria in serie D è arrivata con determinazione e voglia di vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
