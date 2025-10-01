Serie C il pratese Vannucchi fa volare il Benevento
Prato, 1 ottobre 2025 - Dopo sette partite, il Benevento guida il girone C di Serie C 202526 con 16 punti a pari merito con la Salernitana, nei confronti della quale può vantare una miglior differenza reti. E se la difesa degli “Stregoni” è attualmente la meno perforata del raggruppamento, il merito è anche di Gianmarco Vannucchi: il portiere di Prato è sin qui sceso in campo da titolare in tutte e sette le gare del torneo, subendo 5 reti e mantenendo la porta inviolata in 3 occasioni. A Benevento è arrivato pochi mesi fa da “stella” della categoria, considerando che nella scorsa stagione con la Ternana era sceso in campo in 41 occasioni fra campionato e spareggi-promozione di Serie C, subendo solo 23 gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it
