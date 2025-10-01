– È forse il primo periodo delicato del campionato. Sono passate ormai sette giornate del girone B di Serie C e cominciano a emergere i reali valori delle formazioni che si sfidano. La classifica è ancora corta ma si può già intravedere uno spaccato iniziale di quello che sarà il leitmotiv della stagione, con tre squadre hanno già staccato le altre. Si tratta di Arezzo, Ravenna e Ascoli: le prime due condividono la prima piazza a 18 punti, con sei vittorie e una sconfitta in questo primo terzo circa di girone d’andata, mentre i marchigiani (gli unici ancora imbattuti in questo girone) seguono a ruota con un punto di distacco, frutto di cinque vittorie e due pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie C. Gubbio, scuole calcio al "Barbetti». Spinta in più contro il Pontedera