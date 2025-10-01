Serie B risultati sesta giornata | Frosinone in vetta per una notte
Roma, 30 settembre 2025 – Sarà una lotta a due tra Frosinone e Modena? Prima di questo turno, gli emiliani si trovavano in vetta in solitaria, ma questa sera il Frosinone ha vinto tra le mura amiche contro il Cesena ed è salito in cima, almeno per una notte. Ci pensano Raimondo e Ghedjemis a regalare i tre punti ad Alvini, mentre il Cesena incassa la prima sconfitta in campionato e resta fermo a quota 11 punti. Il big match tra Palermo e Venezia termina senza né vincitori né vinti, lo 0-0 del Barbera non sorride a nessuna delle due: i rosanero falliscono il sorpasso temporaneo sul Modena e l'aggancio al Frosinone in cima, mentre i lagunari scivolano al settimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
