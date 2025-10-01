Serie A1 basket femminile 2025-2026 | tutte le italiane convocabili squadra per squadra

Prima di andare a scoprire tutto il novero delle italiane al via della stagione sportiva 2025-2026 per quanto riguarda la Serie A1 di basket femminile, alcune annotazioni sono doverose. Innanzitutto, le regole nel femminile circa la composizione delle squadre sono diverse rispetto alla controparte maschile: se là si può fare un 6+6 o un 5+5, qui c’è il tetto sulle straniere, che sono 4 a roster. Il tutto con qualche giocatrice che arriva “a gettone” perché altre devono ancora terminare in WNBA oppure attendere uno specifico giorno prima di debuttare. Per questo le italiane a roster sono spesso tante, tantissime, e ce n’è un po’ per tutte le possibilità, passando dalle big tra Schio, Venezia e, in generale, le squadre che puntano ai playoff e, invece, altre formazioni che puntano molto sulle giovani da lanciare o su chi avrebbe meno spazio in squadre più rinomate. 🔗 Leggi su Oasport.it

