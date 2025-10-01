Serie A Elite 2025 26 al via da Rovigo la nuova stagione del rugby italiano

Presentati i campionati maschile e femminile: si parte il 12 e 19 ottobre. Dirette su Rai Sport e The Rugby Channel. È stata Rovigo, casa dei campioni d’Italia della Femi-CZ, a ospitare il lancio ufficiale della Serie A Elite 202526 di rugby, maschile e femminile. Martedì 30 settembre, allo Stadio “Battaglini” e a Palazzo Roncale, la Federazione Italiana Rugby e la Lega Italiana Rugby, insieme ai broadcaster Rai e The Rugby Channel, hanno presentato i due massimi tornei nazionali, al via rispettivamente il 12 ottobre (maschile) e il 19 ottobre (femminile). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it