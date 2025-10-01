Serie A Elite 2025 26 al via da Rovigo la nuova stagione del rugby italiano
Presentati i campionati maschile e femminile: si parte il 12 e 19 ottobre. Dirette su Rai Sport e The Rugby Channel. È stata Rovigo, casa dei campioni d’Italia della Femi-CZ, a ospitare il lancio ufficiale della Serie A Elite 202526 di rugby, maschile e femminile. Martedì 30 settembre, allo Stadio “Battaglini” e a Palazzo Roncale, la Federazione Italiana Rugby e la Lega Italiana Rugby, insieme ai broadcaster Rai e The Rugby Channel, hanno presentato i due massimi tornei nazionali, al via rispettivamente il 12 ottobre (maschile) e il 19 ottobre (femminile). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: serie - elite
Futsal, ecco i nuovi gironi del torneo di serie A2 Elite
Cavalieri, Gianmarco Magni sale in Serie A Elite con il Mogliano
A #Rovigo la presentazione ufficiale della Serie A Elite Federazione Italiana Rugby. Definito anche il palinsesto delle prime giornate RaiSport #rugby Rugby Rovigo Delta Lega Italiana Rugby - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Elite: la diretta streaming della presentazione della stagione 2025-2026 - X Vai su X
Serie A Élite Maschile, il palinsesto televisivo delle prime quattro giornate - Rai Sport, in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e con Lega Italiana Rugby, ha definito il palinsesto televisivo delle prime quattro giornate della Serie A Élite Maschile 2025/26. Segnala sportparma.com
Rugby Serie A Elite – Viadana, una notte per la gloria. Contro Rovigo in palio la Supercoppa - VIADANA Lo stadio “Tommaso Fattori” de L’Aquila è pronto ad ospitare l’edizione 2025 della Supercoppa Italiana, in programma questa sera alle ore 19, tra ... vocedimantova.it scrive