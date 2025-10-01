Serie A basket 2025-2026 | tutti gli italiani convocabili squadra per squadra

Andiamo, in questa lista, a scoprire tutto il novero dei giocatori che, presenti nel campionato italiano, hanno le carte in regola per poter disputare incontri ufficiali con la Nazionale italiana. Si va dalla Virtus Bologna, i cui giocatori sono o sono stati tutti protagonisti in azzurro, alle neopromosse, che ripropongono nomi già visti con la maglia dell’Italia in anni passati. Nel testo viene data spiegazione di alcune situazioni particolari, nonché di situazioni sulle quali le persone in questione non si sono espresse. VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 6 Alessandro Pajola (194 cm, 95 kg; Italia, play, 1999) – Confermato 7 Saliou Niang (199 cm, 86 kg; Senegal-Italia, ala, 2004) – Da Trento 8 Matteo Accorsi (190 cm; Italia, guardia, 2007) – Dalle giovanili 15 Matteo Baiocchi (196 cm; Italia, ala piccola, 2007) – Dalle giovanili 22 Abramo Canka (201 cm, 90 kg; Italia, ala piccola, 2002) – Dagli Stetson Hatters 23 Daniel Hackett (197 cm, 96 kg; Italia, playguardia, 1987) – Confermato 35 Mouhamet Rassoul “Momo” Diouf (206 cm, 105 kg; Italia-Senegal, alacentro, 2001) – Confermato 45 Nicola Akele (203 cm, 96 kg; Italia, ala, 1995) – Confermato GERMANI BRESCIA 3 Giancarlo Ferrero (198 cm, 97 kg; Italia, ala, 1988) – Confermato 6 Andrea Doneda (197 cm; Italia, ala piccola, 2006) – Dalla BluOrobica Bergamo 7 Mattia Santinon (185 cm; Italia, playguardia, 2006) – Dalla Stella Azzurra Roma 8 Amedeo Della Valle (194 cm, 90 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato 11 Alessandro Tonelli (192 cm, 84 kg; Italia, guardia, 2006) – Dalle giovanili 25 David Cournooh (187 cm, 83 kg; Italia, playguardia, 1990) – Confermato TRAPANI SHARK 0 Alessandro Cappelletti (186 cm, 89 kg; Italia, playguardia, 1995) – Da Sassari 6 Riccardo Rossato (190 cm, 85 kg; Italia, guardia, 1996) – Confermato 11 John Petrucelli (193 cm, 82 kg; USA-Italia, guardiaala, 1992) – Confermato Caso particolare: Ryan Arcidiacono. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serie A basket 2025-2026: tutti gli italiani (convocabili) squadra per squadra