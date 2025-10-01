L’ex sindaco Massimo Seri, alla guida di Fano per 10 anni (2014-2024) entra in consiglio regionale e si accredita come interlocutore di un nuovo progetto politico, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ad iniziare dalle politiche del 2027. Candidato nella lista " Matteo Ricci Presidente " Seri ce l’ha fatta con soli 1501 voti, sottraendo un seggio al Pd, quello che sarebbe scattato per il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini rimasto fuori dell’assemblea legislativa. "Questo risultato – commenta Seri – è il risultato dell’impegno di Ricci e del suo lavoro alla guida dell’Alleanza del Cambiamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seri: "Stop ai personalismi e alle vecchie glorie"