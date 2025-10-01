Sergiño Dest | Milan il posto sbagliato nel momento sbagliato Con Pioli poco feeling
Il terzino americano, meteora in rossonero, al Psv ha vinto due campionati e ora vola: "Maldini mi volle, ma nel mio ruolo c'era Calabria, il capitano. Un giorno potrei tornare al Milan, la città è stupenda. Adesso però ho tre sogni da realizzare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan, Ricci si presenta: “Qui è il posto giusto per migliorare, ti confronti con i migliori” - Le prime parole di Samuele Ricci a Milan TV da nuovo giocatore rossonero: il passato e gli obiettivi futuri. Scrive gianlucadimarzio.com
Milan, allarme rossonero: -9 da quarto e quinto posto. Motivi per sperare? Uno... - Le vittorie di domenica della Fiorentina e della Lazio (contro il Napoli, addirittura) rovinano la settimana del Milan, già non felicissima: il ... Lo riporta gazzetta.it