Sergiño Dest | Milan il posto sbagliato nel momento sbagliato Con Pioli poco feeling

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzino americano, meteora in rossonero, al Psv ha vinto due campionati e ora vola: "Maldini mi volle, ma nel mio ruolo c'era Calabria, il capitano. Un giorno potrei tornare al Milan, la città è stupenda. Adesso però ho tre sogni da realizzare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

