Serena Brancale prima e dopo | dagli esordi alle lacrime per Sanremo e la nuova avventura a Io canto Family

Leggo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena Brancale è una delle coach della nuova edizione di «Io canto Family». La cantante barese ha conquistato tutti con la sua vivacità, l'allegria e la. 🔗 Leggi su Leggo.it

serena brancale prima e dopo dagli esordi alle lacrime per sanremo e la nuova avventura a io canto family

© Leggo.it - Serena Brancale, prima e dopo: dagli esordi alle lacrime per Sanremo e la nuova avventura a «Io canto Family»

In questa notizia si parla di: serena - brancale

Safety Love a Gorizia con Ermal Meta, Francesca Michielin e l’onnipresente Serena Brancale

Serena Brancale e la lingua perduta della gru (davanti casa mia)

Agosto a Maiori, arrivano i big dello spettacolo: da Stefano De Martino a Serena Brancale

serena brancale prima dopoSerena Brancale, chi è la cantante di “Anema e core”/ L’amore con Dario Morello e la morte della mamma - Serena Brancale, chi è: la perdita della mamma nel 2020 e poi l'amore con Dario Morello scoppiato un anno fa. Si legge su ilsussidiario.net

Serena Brancale, l’amore con Dario Morello: “Mi dà serenità”/ E lui: “Orgoglioso di te” - Al suo fianco il fidanzato Dario Morello, con il quale sta ormai da un anno Ancor prima di raggiungere la notorietà con Sanremo ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Serena Brancale Prima Dopo