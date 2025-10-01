Sequestrato immobile nella disponibilità di un esponente del clan Mallardo

Importante operazione antimafia dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. A seguito di complesse indagini coordinate dall’autorità giudiziaria i militari hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

