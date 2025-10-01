Sequestrate 21 opere ritenute false attribuite a Salvador Dalì in una mostra a Parma

Parma, 1 ottobre 2025 – Opere false di Salvador Dalì in una mostra in esposizione a Parma: scatta il sequestro. Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma ha eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false attribuite all’artista spagnolo ed esposte in una mostra in corso a Parma. Si tratta di (arazzi,disegni, incisioni ed oggettistica varia. L’operazione dei militari è avvenuta alle prime ore della mattinata: il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Roma, su richiesta dei magistrati del dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura della Repubblica di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

