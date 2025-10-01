Sequestrate 21 opere ritenute false attribuite a Salvador Dalì in una mostra a Parma

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma, 1 ottobre 2025 – Opere false di Salvador Dalì in una mostra in esposizione a Parma: scatta il sequestro. Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma ha eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false attribuite all’artista spagnolo ed esposte in una mostra in corso a Parma. Si tratta di (arazzi,disegni, incisioni ed oggettistica varia. L’operazione dei militari è avvenuta alle prime ore della mattinata: il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Roma, su richiesta dei magistrati del dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura della Repubblica di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sequestrate 21 opere ritenute false attribuite a salvador dal236 in una mostra a parma

© Ilrestodelcarlino.it - Sequestrate 21 opere ritenute false attribuite a Salvador Dalì in una mostra a Parma

In questa notizia si parla di: sequestrate - opere

Sequestrate 104 opere d'arte false: da Picasso a Munch, i quadri venivano ricreati con bagni di caffè

A Roma sequestrate 104 opere d’arte false: fra queste anche quadri di Picasso e Munch

Caffè Greco, sequestrate le 300 opere d'arte del valore di 8 mln € dopo l'indagine sul gestore: quadri, sculture e oggetti di antiquariato

sequestrate 21 opere ritenuteSequestrate 21 opere ritenute false attribuite a Salvador Dalì in una mostra a Parma -  Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura di Roma, traggono origine dalla segnalazione dell’ente e ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

sequestrate 21 opere ritenuteSequestrate 21 opere ritenute false alla mostra su Dalì: a Parma, sigilli ad arazzi, disegni, incisioni, oggettistica - «Dalì: tra arte e mito": sabato scorso l’inaugurazione della mostra a Parma, questa mattina il blitz del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di ... Scrive gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestrate 21 Opere Ritenute