Sequestrata la droga di Braking bad | arrestate due persone

Quasi mezzo chilo di droghe sintetiche sequestrate insieme a quasi 3mila euro in contanti. È il risultato di due blitz della polizia messi a segno nella serata di martedì 30 settembre in zona Bicocca e in Porta Venezia. Nei guai due uomini di 31 e 45 anni, entrambi italiani e già noti alle forze. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sequestrata la droga di "Braking bad": arrestate due persone - È successo nella serata di martedì 30 settembre in due distinti blitz avvenuti in zona Bicocca e Porta Venezia ... Segnala milanotoday.it

Come Breaking Bad, così un 22enne produceva Meth, Mdma e Lsd: le immagini del laboratorio clandestino in casa VIDEO - Aveva allestito un vero e proprio laboratorio clandestino, uno dei più grandi d'Italia, per la produzione di metanfetamina e numerose altre droghe sintetiche. Come scrive ilgazzettino.it

