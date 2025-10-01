Sequestrata discarica abusiva con rifiuti speciali

Tempo di lettura: 2 minuti Sequestrata una discarica abusiva a Roccadaspide, in provincia di Salerno, dove erano stoccate tonnellate di rifiuti speciali provenienti da fuori regione. La scoperta nella frazione Fonte durante un’attività di controllo del territorio condotta dal Comando della Polizia Municipale. Gli agenti, insospettiti da un autocarro che si dirigeva verso un’area isolata, hanno seguito a distanza il mezzo, fino a un piazzale adiacente a un capannone apparentemente inattivo. Dagli accertamenti è emersa la presenza di ingenti quantità di materiali considerati rifiuti speciali, depositati sia all’interno del fabbricato che nello spazio antistante, dove il veicolo stava per scaricare il contenuto trasportato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

