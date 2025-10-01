Senzacqua Cencetti e Marinangeli L’analisi dei candidati sangiorgesi

A Porto San Giorgio le regionali 2025 hanno portato riflessioni diverse tra i tre candidati cittadini. Fabio Senzacqua per la Lega, Marco Marinangeli con i Nuovi Moderati e Stefano Cencetti con la civica Progetto Marche hanno raccontato le loro impressioni, tra soddisfazione e rammarico. Senzacqua ha raccolto oltre millecinquecento voti, con cinquecentosettanta nella sua città e quasi quattrocento a Fermo. "Sono soddisfatto, la Lega a Porto San Giorgio è il terzo partito con quasi il dodici per cento e nella provincia di Fermo ha raggiunto la seconda percentuale più alta dopo Macerata", ha detto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

