Senza casco su monopattini irregolari raffica di sanzioni in soli 3 giorni di controlli

Ilpescara.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monopattini irregolari e utilizzati senza il casco divenuto obbligatorio.Raffica di sanzioni in soli 3 giorni di controlli da parte della polizia stradale di Pescara.Diverse le infrazioni al codice della strada contestate in soli 3 giorni di intensificazione dei controlli. La Polstrada, negli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casco - monopattini

Malasosta, conducenti senza casco e monopattini super veloci: 161 sanzioni in 8 mesi a Collegno

La giungla dei monopattini: "In troppi ancora senza casco, sfiorano le auto ad alta velocità e spesso sono a bordo in due"

Monopattini elettrici. In due o senza casco. In totale 73 sanzioni

senza casco monopattini irregolariMonopattini irregolari e utilizzati senza casco, raffica di sanzioni -   Diverse le infrazioni al Codice della Strada, contestate dalla ... Lo riporta abruzzolive.it

MONOPATTINI NON REGOLARI E CONDOTTI SENZA IL CASCO: RAFFICA DI MULTE DELLA POLSTRADA DI PESCARA - PESCARA – Diverse le infrazioni al Codice della Strada, contestate dalla Polizia Stradale di Pescara in soli 3 giorni di intensificazione dei controlli. Riporta abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Senza Casco Monopattini Irregolari