Sentire Il tempo della meraviglia al Carani torna TedX per riflettere sul rallentamento

In un’epoca di accelerazione costante, il tempo ci sfugge e la bellezza viene spesso consumata.Ma cosa accadrebbe se ci fermassimo? “Sentire. Il tempo della meraviglia” è il tema scelto per questo nuovo viaggio che, come le edizioni precedenti, promette di essere ricco di stimoli ed emozioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sentire. Il tempo della meraviglia. Al via la terza edizione di TEDx Sassuolo - In un’epoca di accelerazione costante, il tempo ci sfugge e la bellezza viene spesso consumata. Si legge su sassuolonotizie.it

