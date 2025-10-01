Sentire Il tempo della meraviglia al Carani torna TedX per riflettere sul rallentamento
In un’epoca di accelerazione costante, il tempo ci sfugge e la bellezza viene spesso consumata.Ma cosa accadrebbe se ci fermassimo? “Sentire. Il tempo della meraviglia” è il tema scelto per questo nuovo viaggio che, come le edizioni precedenti, promette di essere ricco di stimoli ed emozioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
