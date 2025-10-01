Sentenza Sinner | 6-2 6-2 a Tien sono 21 titoli in carriera E accorcia su Alcaraz

Jannik domina la finale contro il 19enne statunitense mostrando un ottimo rendimento al servizio. Terza vittoria nel 2025 e 170 punti guadagnati sul numero 1.

sentenza sinner 6 2 6 2 a tien sono 21 titoli in carriera e accorcia su alcaraz

Sentenza Sinner: 6-2 6-2 a Tien, sono 21 titoli in carriera. E accorcia su Alcaraz

