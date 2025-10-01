Sentenza Sinner | 6-2 6-2 a Tien sono 21 titoli in carriera E accorcia su Alcaraz
Jannik domina la finale contro il 19enne statunitense mostrando un ottimo rendimento al servizio. Terza vittoria nel 2025 e 170 punti guadagnati sul numero 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sentenza - sinner
Jannik Sinner, la sentenza di Jimmy Connors: "Perché ha battuto Alcaraz"
Sinner-Alcaraz, "ecco chi vince e come": Grok, la sentenza
Sinner, che sconfitta: la sentenza a Cincinnati è crudele
L'urlo di Sinner, ma quanta paura - facebook.com Vai su Facebook
Sento il rumore di fegati esplodere da parte di chi si aspettava chissà quali rivelazioni. È sempre stato tutto nella sentenza. Erano poche pagine. Magari andranno a rileggersele e FORSE capiranno. Caso chiuso. Se ne facciano una ragione. Forza Jannik sem - X Vai su X
Sinner trionfa a Pechino, battuto Tien per 6-2 6-2. E’ il terzo titolo del 2025 - Già campione due anni fa e sconfitto nella scorsa stagione da Alcaraz nell'ultimo atto, il numero due del mondo si riprende lo scettro supe ... Da msn.com
Sinner liquida Cilic (6-2 6-2) e sfiderà Atmane: «Che emozione tornare in campo» - Segni particolari: il 77% di prime in campo, col 75% di realizzazione e più aggressività in risposta sulla seconda (62% di punti). Lo riporta ilmessaggero.it