Bergamo. Cambia ancora la viabilità nel quartiere di San Tomaso ad un mese dalla chiusura totale del sottopasso di via San Bernardino per i lavori al ponte nell’ambito del raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte San Pietro a cura di Rfi. “Sapevamo che l’impatto sarebbe stato rilevante, abbiamo fatto il possibile per ridurre i disagi”, sostiene Marco Berlanda, assessore alle Politiche della Mobilità di Palafrizzoni. Dopo la riapertura delle scuole il Comune ha portato avanti per 15 giorni un attento monitoraggio dei flussi nell’area da un lato per valutare la risposta degli automobilisti ai percorsi alternativi proposti e dall’altro per vedere la reazione del traffico alle modifiche sulla viabilità nel quartiere di San Tomaso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Senso unico in via San Tomaso de’ Calvi e ‘traffic calming’, ecco il piano anticode nel quartiere