Senato Usa blocca legge anti shutdown

1.45 Con un voto di 55 a 45, il Senato Usa ha respinto la proposta repubblicana per estendere i fondi e mantenere aperte le attività del governo federale. Il provvedimento non ha raggiunto i 60 voti necessari e lo shutdown,se non si troverà un accordo, scatterà a mezzanotte, le 6 del mattino in Italia. Due senatori democratici, John Fetterman (Pennsylvania) e Catherine Cortez Masto (Nevada), hanno votato a favore con i repubblicani.Ora cresce la tensione con migliaia di dipendenti federali che rischiano di restare senza stipendio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it