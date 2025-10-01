Selvaggia Lucarelli affonda TeleMeloni | parole dure e lucide sulla Rai poi torna sul caso D’Urso e Belen
Con il ritorno dietro al tavolo dei giudici di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli conferma di essere una delle voci più indipendenti e pungenti del panorama televisivo italiano. Nell’intervista concessa a Gay.it, la giornalista ha affrontato temi che spaziano dall’assetto attuale della Rai e il dibattito sulla libertà d’espressione, fino ai rapporti non sempre distesi con alcuni volti noti del programma, come Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Con il suo stile diretto e ironico, Lucarelli ha toccato argomenti che oggi rappresentano il cuore del dibattito mediatico: pluralismo, diritti e ascolti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: selvaggia - lucarelli
Ballando con le stelle: signora Coriandoli nel cast, maxi offerta a Cruciani per sfidare Selvaggia Lucarelli: la risposta
L’analisi di Selvaggia Lucarelli su Barbara D’Urso è spietata ma perfetta: ecco le sue parole
Meno male che Selvaggia Lucarelli c’è: ecco come ha massacrato Fabrizio Corona
Ballando con le stelle: cosa è successo nel grande ritorno di Barbara D’Urso e quel «Vaffa» a Selvaggia Lucarelli https://www.donnamoderna.com/people/entertainment/barbara-durso-ballando-con-le-stelle-cosa-e-successo - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le stelle, il “vaffa” di Barbara D’Urso a Selvaggia Lucarelli - X Vai su X