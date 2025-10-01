Selvaggia Lucarelli affonda TeleMeloni | parole dure e lucide sulla Rai poi torna sul caso D’Urso e Belen

Con il ritorno dietro al tavolo dei giudici di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli conferma di essere una delle voci più indipendenti e pungenti del panorama televisivo italiano. Nell’intervista concessa a Gay.it, la giornalista ha affrontato temi che spaziano dall’assetto attuale della Rai e il dibattito sulla libertà d’espressione, fino ai rapporti non sempre distesi con alcuni volti noti del programma, come Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Con il suo stile diretto e ironico, Lucarelli ha toccato argomenti che oggi rappresentano il cuore del dibattito mediatico: pluralismo, diritti e ascolti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

