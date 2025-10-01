È stato un matrimonio da favola quello tra Selena Gomez (38 anni) e Benny Blanco (37), diventati marito e moglie lo scorso 27 settembre. L’attrice e il rapper si sono detti si a Santa Barbara, in California, di fronte a parenti e amici e immersi in un’atmosfera che ricorda la vecchia Hollywood. Dai cambi d’abito della sposa, agli invitati celebri fino alle curiosità più dolci: ecco tutto quello che c’è da sapere su uno dei matrimoni più belli e romantici degli ultimi anni. Dolci dediche e abiti da sogno. I primi scatti del matrimonio sono stati diffusi dagli stessi sposi a distanza di un paio di giorni dal ‘si’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Selena Gomez e Benny Blanco, foto e segreti del matrimonio da favola: abiti, invitati, discorsi. “Per sempre inizia adesso”