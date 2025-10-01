Sei una persona malvagia mi fate tutti schifo Vaf****o se hai sc**o con un uomo sposato non devi incoraggiare gli altri a farlo | lo sfogo contro amici ed ex marito è virale

Critica in un video ex amici ed ex marito dopo il suo divorzio e diventa virale su TikTok con 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. L’autrice si chiama Sierra e ha spiegato ai suoi follower che aveva necessità di smascherare la sua cerchia di ex per aver scelto di stare dalla parte del suo ex marito. Insomma, nel video ci sono nomi, accuse e parecchia rabbia. La ragazza ha scatenato l’inferno iniziando da un gruppo di ex amici che a suo avviso l’hanno abbandonata dopo la fine del matrimonio. Negli otto minuti e mezzo di sfogo, Sierra se la prende in particolar modo con tal “ Big Nck ”, un ex amico che lei ha aiutato a trovare un buon lavoro e lui ora manco la saluta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

