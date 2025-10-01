Il clima è sempre più pericoloso e infestato. Sebbene la sinistra continui a sostenere che l'odio sarebbe alimentato dal centrodestra, i fatti dimostrano che chi alimenta davvero l'intolleranza è il fronte rosso. Parlano in maniera chiara non solo i teppisti pro-Pal che nei giorni scorsi hanno assaltato le forze dell'ordine e che si preparano per un'altra giornata di violenza dopo l 'abbordaggio della Global Sumud Flotilla, ma anche gli utenti che sui social sputano veleno e arrivano a minacciare di morte Giorgia Meloni e gli esponenti della maggioranza. L'ultimo episodio è stato segnalato da Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia, finita nel mirino degli haters che hanno sprigionato intimidazioni e insulti pesanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sei p..., ammazziamo Meloni". Minacce choc alla deputata di FdI