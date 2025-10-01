Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 1° ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Defne è stata rapita e Metin è stato accoltellato e abbandonato per strada. L’ex comandante di polizia viene portato d’urgenza in ospedale per essere sottoposto a un intervento. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 61 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, replica puntata 1 ottobre in streaming | Video Mediaset